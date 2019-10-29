На Сумщине спасатели сняли кота, который просидел на дереве три дня Сегодня, 13 ноября, оперативному дежурному Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило обращение о помощи.

Взволнованная женщина сообщила, что ее кот уже третьи сутки сидит на высоком дереве и не может самостоятельно спуститься.

Прибывшие на место происшествия спасатели, применив лестницу, поднялись к напуганному животному. Спустив кота на землю, они передали животное в руки счастливой хозяйке.