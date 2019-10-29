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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20112

На Сумщине спасатели сняли кота, который просидел на дереве три дня

Сегодня, 13 ноября, оперативному дежурному Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило обращение о помощи.

Взволнованная женщина сообщила, что ее кот уже третьи сутки сидит на высоком дереве и не может самостоятельно спуститься.

Прибывшие на место происшествия спасатели, применив лестницу, поднялись к напуганному животному. Спустив кота на землю, они передали животное в руки счастливой хозяйке.

Общество Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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