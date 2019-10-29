На Сумщине спасатели сняли кота, который просидел на дереве три дня

Взволнованная женщина сообщила, что ее кот уже третьи сутки сидит на высоком дереве и не может самостоятельно спуститься.
Прибывшие на место происшествия спасатели, применив лестницу, поднялись к напуганному животному. Спустив кота на землю, они передали животное в руки счастливой хозяйке.
В селе Пески Роменского района во время выпаса крупного рогатого скота одна из коров пошла к болоту, чтобы напиться воды,...
Руководство ГСЧС Украины высоко отметило вклад роменских спасателей в восстановление Донбасса....
6 ноября в 11:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Рябошапки в г....
5 ноября в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Первогвардейская в г. Лебедин....
4 ноября в 8:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Сумская в г....