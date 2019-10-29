Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25119

На Сумщине осудили разбойника-рецидивиста, который напал на несовершеннолетнего

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего конотопчанина, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетнего.

Событие произошло в г. Конотоп в июне текущего года. Обвиняемый подошел к несовершеннолетнему парню и пообещал ему 60 грн, если тот даст ему воспользоваться мобильным телефоном, а также пойдет с ним к знакомому, поскольку он также будет участвовать в телефонном разговоре. Юноша согласился, и они вдвоем пошли в направлении железнодорожных путей по ул. Тургенева. Когда зашли в безлюдное место, обвиняемый схватил несовершеннолетнего за руку, при этом достал из кармана нож и, угрожая насилием, приказал отдать мобильный телефон, а также другие ценные вещи. Напуганный юноша отдал нападающему свой гаджет и 70 грн наличных.

«Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность подозреваемого и задержать его в тот же день. Как выяснилось, мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. До этого он уже был дважды судим за подобные преступления. В частности, в 2012 году подозреваемый в г. Киев познакомился в парке «Спутник» с юношей, вошел к нему в доверие, а когда они зашли в безлюдное место, угрожая ножом, сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку. За содеянное он был приговорен к 7 годам лишения свободы», - рассказал прокурор Конотопской местной прокуратуры Владимир Шерудило.

На этот раз действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный лицом, ранее совершившим разбой) УК Украины. По решению Конотопского горрайонного суда от 12 ноября он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 7 годам 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор обвиняемый ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Приговор суда Разбой

По тематике

Сегодня 12:45

На Сумщине задержали криминальный дуэт, который совершил разбойное нападение на пенсионера (видео)

Им оказались мужчина и его сожительница. Они ворвались в квартиру 87-летнего мужчины поздно вечером и избили его, забрали 20 гривен,...

Вчера 17:05

На Сумщине за поножовщину дали 5 лет

К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который ударил ножом бывшую жену....

Вчера 16:07

На Сумщине поймали женскую банду, подозреваемую в разбойных нападениях

Весной нынешнего года на территории области было совершено ряд преступлений, жертвами которых были старики....

Мошенники обобрали конотопского предпринимателя на 200 тысяч
11.11.2019 16:00

Мошенники обобрали конотопского предпринимателя на 200 тысяч

Конотопские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые обманули местного предпринимателя почти на 200 тысяч гривен....

07.11.2019 14:17

4 года проведет за решеткой житель Сумщины, запустивший в полицейского бутылку с кислотой

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего жителя Глуховского района, который бросил в полицейского бутылку с...

Новости

Цена на газ для сумчан повысилась на 15%
Сегодня 12:30
В Сумах опять ДТП с троллейбусом
Сегодня 17:33
На Сумщине осудили разбойника-рецидивиста, который напал на несовершеннолетнего
Сегодня 17:25
Сумские автомоделисты выиграли в Киеве
Сегодня 16:51
На Сумщине спасатели сняли кота, который просидел на дереве три дня
Сегодня 16:20
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)
Сегодня 16:08
Суд восстановил в должности главу Кириковского поселкового совета
Сегодня 15:53
Сумской горсовет снова не смог перекроить состав исполкома
Сегодня 15:50
Чего ждать сумчанам от погоды
Сегодня 15:28
У жителя Сумщины сотрудники полиции изъяли пистолет (фото)
Сегодня 15:25
В Сумах сообщено о подозрении водителю, под колесами автомобиля которого погиб пешеход
Сегодня 15:17
В Сумах открылась выставка осенней живописи
Сегодня 14:50
view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
Сегодня 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.