На Сумщине осудили разбойника-рецидивиста, который напал на несовершеннолетнего

Событие произошло в г. Конотоп в июне текущего года. Обвиняемый подошел к несовершеннолетнему парню и пообещал ему 60 грн, если тот даст ему воспользоваться мобильным телефоном, а также пойдет с ним к знакомому, поскольку он также будет участвовать в телефонном разговоре. Юноша согласился, и они вдвоем пошли в направлении железнодорожных путей по ул. Тургенева. Когда зашли в безлюдное место, обвиняемый схватил несовершеннолетнего за руку, при этом достал из кармана нож и, угрожая насилием, приказал отдать мобильный телефон, а также другие ценные вещи. Напуганный юноша отдал нападающему свой гаджет и 70 грн наличных.
«Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность подозреваемого и задержать его в тот же день. Как выяснилось, мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. До этого он уже был дважды судим за подобные преступления. В частности, в 2012 году подозреваемый в г. Киев познакомился в парке «Спутник» с юношей, вошел к нему в доверие, а когда они зашли в безлюдное место, угрожая ножом, сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку. За содеянное он был приговорен к 7 годам лишения свободы», - рассказал прокурор Конотопской местной прокуратуры Владимир Шерудило.
На этот раз действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный лицом, ранее совершившим разбой) УК Украины. По решению Конотопского горрайонного суда от 12 ноября он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 7 годам 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор обвиняемый ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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