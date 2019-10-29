В Сумах опять ДТП с троллейбусом

Водитель иномарки при попытке перестроиться со 2-й на 1-ю линию движения, зацепил заднюю часть троллейбуса № 055 (который следовал по маршруту № 5). В результате столкновения у транспортного средства выбиты стекла. Никто из пассажиров не пострадал. Обстоятельства аварии на месте выясняют экипаж патрульной полиции и инженер по безопасности движения коммунального предприятия.
Троллейбус снят линии и после оформления ДТП будет доставлен на территорию депо, сообщает КП «Электроавтотранс».
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