Пропавший 4 дня назад 14-летний сумчанин нашелся

С мальчиком все хорошо, - написала в Фейсбуке начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.
9 ноября около 20:00 часов несовершеннолетний Литовцев Максим, 14 лет, житель г. Сумы, ушел из дома и до настоящего времени...
13-летняя София Трус, которая вчера пошла в школу и не вернулась домой, нашлась....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Сергей Сауляк....
На поиски 13-летнего Николая Гавриленко задействованы личный состав нескольких территориальных подразделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции, бойцы...
21 октября около 22.20 16-летний Владислав Самойленко самовольно покинул общежитие по ул. Горького, 46 в г. Ромны и до настоящего...