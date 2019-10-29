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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах очередное ДТП на перекрестке

13 ноября, около 19.00, инспекторы патрульной полиции получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ивана Сирко - Интернационалистов.

23-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ-21102 и осуществляя поворот налево на разрешенный сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении, после чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21103, водитель которого двигался прямо во встречном направлении.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя ВАЗ-21102 админпротокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, а на водителя ВАЗ-21103 вынесли постановление по ст. 126 (управление без страхового полиса) КоАП.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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