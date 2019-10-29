В Сумах очередное ДТП на перекрестке 13 ноября, около 19.00, инспекторы патрульной полиции получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ивана Сирко - Интернационалистов.

23-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ-21102 и осуществляя поворот налево на разрешенный сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении, после чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21103, водитель которого двигался прямо во встречном направлении.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя ВАЗ-21102 админпротокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, а на водителя ВАЗ-21103 вынесли постановление по ст. 126 (управление без страхового полиса) КоАП.