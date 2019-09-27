В поезде «Москва-Кишинев» сумские пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию

Во время осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, пограничный наряд в межпотолочном пространстве вентиляционной шахты пассажирского купе обнаружил большое количество печатной продукции (женские «глянцевые» журналы, детская художественная литература).
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 29-летний гражданин Молдовы.
Сейчас выявленная печатная продукция изъята, проводится ее подсчет и предварительная оценка. На правонарушителя составлены административные материалы.
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