На границе сумские пограничники изъяли антиукраинскую книгу 13 ноября в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку ввоза из Российской Федерации на территорию Украины литературы антиукраинской направленности.

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «OPEL» украинской регистрации, на котором в качестве пассажирки возвращалась в Украину наша соотечественница, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди личных вещей женщины обнаружил книгу пророссийского характера «Спецоперация «КРЫМ-2014». Сейчас продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия.