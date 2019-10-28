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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На границе сумские пограничники изъяли антиукраинскую книгу

13 ноября в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку ввоза из Российской Федерации на территорию Украины литературы антиукраинской направленности.

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «OPEL» украинской регистрации, на котором в качестве пассажирки возвращалась в Украину наша соотечественница, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди личных вещей женщины обнаружил книгу пророссийского характера «Спецоперация «КРЫМ-2014».

Сейчас продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия. 

Право Антиукраинская литература Пограничники

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