На границе сумские пограничники изъяли антиукраинскую книгу

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «OPEL» украинской регистрации, на котором в качестве пассажирки возвращалась в Украину наша соотечественница, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди личных вещей женщины обнаружил книгу пророссийского характера «Спецоперация «КРЫМ-2014».
Сейчас продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия.
11 ноября в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
Направлен в суд обвинительный акт по инспектора пограничного контроля Сумского пограничного отряда и его пособника - гражданина Российской Федерации....
Сумський прикордонний загін звертається до громадян та нагадує, що у контрольованих прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения...
В пункт пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом....