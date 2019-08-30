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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54243

В Сумах ставят фонари возле моста с Луговой на Нижнехолодногорскую

КП «Горсвет» производит монтаж стоек для уличного освещения на мсоту с ул. Луговая на ул. Нижнехолодногорская.

Об этом сообщает КП «Горсвет».

Напомним: этот мост был отремонтирован больше года назад, но о его освещении почему-то тогда не подумали.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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