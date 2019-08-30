В Сумах ставят фонари возле моста с Луговой на Нижнехолодногорскую

Об этом сообщает КП «Горсвет».
Напомним: этот мост был отремонтирован больше года назад, но о его освещении почему-то тогда не подумали.
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