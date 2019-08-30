В Сумах ставят фонари возле моста с Луговой на Нижнехолодногорскую КП «Горсвет» производит монтаж стоек для уличного освещения на мсоту с ул. Луговая на ул. Нижнехолодногорская.

Об этом сообщает КП «Горсвет». Напомним: этот мост был отремонтирован больше года назад, но о его освещении почему-то тогда не подумали.