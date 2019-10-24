В художественном музее – выставка театральной художницы В Сумском областном художественном музее им. Н.Онацкого открыта персональная выставка театральной художницы Ларисы Аполлонов, члена Союзов театральных деятелей и художников Украины.

С приветственными словами и пожеланиями творческих успехов выступили: Антонина Игнатченко - научный сотрудник группы охраны историко-культурного наследия при управлении культуры; Николай Юдин - директор академического театра драмы и музыкальной комедии им. М. Щепкина; Иван Гапоченко - глава Сумской организации Союза художников Украины; Александр Чередниченко - заслуженный художник Украины.

В экспозиции представлено более 30 графических и живописных произведений, выполненных за последние 5 лет с использованием авторской техники, что подчеркивает тематическую содержательность.

Также художница представила книгу Леси Украинки «Лісова пісня» со своими иллюстрациями.

Выставку можно посмотреть до 13 декабря 2019 года, сообщает Управление культуры Сумской областной государственной администрации.