На Сумщине больше 21 млн грн средств ГФРР хотят перенаправить на другие инвестиционные проекты Такое решение приняла на заседании региональная комиссия по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Во время заседания комиссия рекомендовала облгосадминистрации исключить из перечня инвестиционных проектов, финансируемых в 2019 году за счет средств ГФРР, проекты по реконструкции здания Путивльского СОШ № 2 имени Г.Я.Базимы и здания Вильшанской ООШ Недригайловского района (есть соответствующие обращения от Путивльской райгосадминистрации и Вильшанской ОТГ о необходимости исключить эти проекты из перечня тех, которые должны финансироваться средствами ГФРР в этом году и обоснованные причины таких решений).

«На сегодняшний день имеется остаток средств ГФРР на сумму 21488602 гривны, подлежащий перераспределению. И мы предлагаем эти средства направить на те объекты, которые сейчас строятся на средства ГФРР. Это необходимо для повышения строительной готовности объектов и, как следствие, ускорения сроков выполнения работ, - отметил директор областного департамента экономического развития и торговли Александр Ситак. - Это, в частности, проекты по реконструкции Шосткинского УВК, стадиона имени Куца в г. Тростянец, канализационного коллектора в Сумах и строительство (II очередь) Сумской областной больницы по ул. Ковпака, 18 в Сумах. Соответствующие обращения органов местного самоуправления и областного управления капитального строительства мы получили».

Таким образом региональная комиссия рекомендовала облгосадминистрации сформированный обобщенный перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2019 году за счет средств государственного фонда регионального развития, направить на рассмотрение комиссии по оценке соответствия инвестиционных программ и проектов требованиям законодательства при Минрегионе Украины, заседание которого должно состояться 15 ноября.