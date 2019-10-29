Сумчанам снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 14 ноября.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по улице СКД, 20 сегодня, 14 ноября, в 9:00 прекращена подача воды в дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице СКД.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по замене фасонных частей, задвижек и участка трубопровода по проспекту Михаила Лушпы, 47.

Для их проведения с 9:00 снова прекращена подача воды по адресам:

• №№ 39/1, 39/2, 43/1, 43/2, 45 (д / с №16), 47, 49, 51, 55, 57 по проспекту Михаила Лушпы,

• №№ 39, 27, 29, 31, 33, 35 по ул. Заливная,

• №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по ул. Героев Крут,

• Тяговая подстанция КП "Электроавтотранс".