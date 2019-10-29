Шосткинские гимнастки покорили Хмельницкий 9-10 ноября состоялся открытый Кубок г. Хмельницкий по художественной гимнастике «Дети - наше будущее».

Второй год подряд команда ДЮСШ «Барса» из Шостки участвует в этих соревнованиях. В этом году турнир собрал рекордное количество участников - 22 команды, это более 450 гимнасток различных возрастных категорий.

Все шосткинские гимнастки с наградами различного достоинства. Главный приз соревнований - Кубок города и золотую медаль завоевали Алеся Степанищенко и Елизавета Заяць. Серебро у Анастасии Тенифостовой, Полины Харламовой, Виталины Ерко и Александры Заяць. Бронза у Елизаветы Черновой. Подготовила спортсменок тренер Юлия Токарева.