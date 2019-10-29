Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56100

Шосткинские гимнастки покорили Хмельницкий

9-10 ноября состоялся открытый Кубок г. Хмельницкий по художественной гимнастике «Дети - наше будущее».

Второй год подряд команда ДЮСШ «Барса» из Шостки участвует в этих соревнованиях. В этом году турнир собрал рекордное количество участников - 22 команды, это более 450 гимнасток различных возрастных категорий.

Все шосткинские гимнастки с наградами различного достоинства. Главный приз соревнований - Кубок города и золотую медаль завоевали Алеся Степанищенко и Елизавета Заяць. Серебро у Анастасии Тенифостовой, Полины Харламовой, Виталины Ерко и Александры Заяць. Бронза у Елизаветы Черновой. Подготовила спортсменок тренер Юлия Токарева.

Спорт КДЮСШ Барса Художественная гимнастика Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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