В Ахтырке под новый ЦПАУ отдали старое здание суда

Как сообщает Ахтырский городской совет, модернизированный ЦПАУ появится при поддержке Программы «U-LEAD с Европой». Сейчас подрядной организацией проводятся работы по демонтажу старого покрытия пола, выполняются работы по устройству и подключение новой системы водоснабжения и водоотведения к коммуникационным сетям. Также проводятся работы по присоединению помещения к централизованной системе отопления, сообщает Ахтырка.нет.
Одно из терподразделений Центра предоставления административных услуг в Сумах отныне предоставляет паспортные услуги....
Им оказались мужчина и его сожительница. Они ворвались в квартиру 87-летнего мужчины поздно вечером и избили его, забрали 20 гривен,...
Сегодня, 12 ноября, в Тростянце открыли современный Центр предоставления административных услуг....
10 ноября в Ахтырке разыграли открытый кубок города по волейболу среди мужских команд....
В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением об ограблении обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что около девяти вечера...