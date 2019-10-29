В Ахтырке под новый ЦПАУ отдали старое здание суда Дом по улице Независимости, 5 (бывший суд) станет Центром предоставления административных услуг. В здании уже начали работать подрядчики.

Как сообщает Ахтырский городской совет, модернизированный ЦПАУ появится при поддержке Программы «U-LEAD с Европой». Сейчас подрядной организацией проводятся работы по демонтажу старого покрытия пола, выполняются работы по устройству и подключение новой системы водоснабжения и водоотведения к коммуникационным сетям. Также проводятся работы по присоединению помещения к централизованной системе отопления, сообщает Ахтырка.нет.