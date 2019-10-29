На Сумщине будут судить мужчину, который лишил жизни собственного отца Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего мужчины, который лишил жизни собственного отца.

Происшествие произошло в Глухове 8 июля 2019 года. Вечером в дежурную часть полиции позвонила женщина, которая сообщила, что нашла 70-летнего соседа в его квартире на полу в крови без признаков жизни. Правоохранители, которые выехали на место, обнаружили на теле мужчины ножевые ранения.

В ходе опроса жителей дома полицейские получили информацию, что днем к нему приходил сын. Мужчину разыскали. Сначала он отрицал свою вину, мол, ничего не помнит, потому что был пьян, а потом признался в содеянном. По его словам, на отца он обиделся, потому что тот не дал денег на водку. Возникла ссора, сын схватил нож и нанес не менее пяти ударов отцу в грудь. Закрыл двери и пошел домой.

Впоследствии обвиняемый изменил свои показания, уверял, что нанес отцу ранения, защищаясь. Однако по результатам собранных доказательств, в частности выводов экспертиз, действия мужчины квалифицированы именно как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Приговор он ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.