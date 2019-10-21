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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24184

Вчителів STEM-предметів Сумщини запрошують на безкоштовний хакатон у Полтаву

Хакатон «STEM-урок: методичні підходи та гендерні стереотипи»проводиться з 28 по 30 листопада для вчителів Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Під час триденного хакатону вчителі отримають досвід неформальної освіти; дізнаються від новаторів-освітян про те, як вони змінили підходи до викладання STEM-предметів; опанують методи для підвищення інтересу учнівської молоді до STEM за допомогою дизайн-мислення; набудуть практичний досвід роботи в групах щодо розробки проектів та методик, які допоможуть перевіряти STEM-уроки на наявність гендерних стереотипів.

Такий захід націлений на спільне розроблення проектів та методик, що допоможуть перевіряти STEM-уроки на наявність гендерних стереотипів та знайти інноваційні рішення щодо створення умов, що сприятимуть зацікавленості учнівської молоді вибором STEM-професій.

Участь у заході безкоштовна. Організатори покривають всі витрати, в тому числі проїзд до та з Полтави і проживання. А також забезпечують круту локацію, неймовірних спікерів, менторів та цінні призи.

Учителі STEM-предметів можуть зареєструватися особисто до 21 листопада за посиланням: https://forms.gle/eGBVQumpinbzSNds8.

У реєстраційній формі описати свою мотивацію, а також шляхи залучення учнів до STEM (Ваша відповідь на це питання - один з ключових критеріїв відбору).

Уже 22 листопада на вказану під час реєстрації електронну адресу буде надіслано Лист-запрошення на Хакатон (також з результатам відбору можна буде ознайомитися на сайті: csr-ukraine.org та на facebook-сторінці Дівчата STEM facebook.com/divchatastem).

З будь-яких питань щодо участі можна звернутися за телефоном (044) 292-02-48.

Довідково. STEM-предмети – це фізика, астрономія, хімія, математика, інформатика, біологія, технології, робототехніка, географія та економіка.

Общество StEM Образование Хакатон

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