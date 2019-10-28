Дзюдоисты с Сумщины отлились в Запорожье

Отлично выступили на нем роменские дзюдоисты, воспитанники тренера Дмитрия Богуша.
Первые места заняли: Ирина Охрименко (32 кг), Анастасия Савченко (28 кг), Карина Канаковская (36 кг), Мария Васюта (52 кг), Дмитрий Кириченко (50 кг). Вторы места: Маргарита Мирошниченко (36 кг), Наталия Богуш (44 кг), Максим Савченко (38 кг). Третьи: Влада Резник (25 кг), Милена Кухарь (48 кг), Андрей Бабий (42 кг).
Отличились и сумчане: Иван Мордовец – 1 место, Дарья Сухоставец – 2 место. Тренирует спорстменов тренер Алексей Филатов.
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