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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44142

Дзюдоисты с Сумщины отлились в Запорожье

На выходных в Запорожье проходил традиционный Открытый турнир на призы Запорожской областной федерации дзюдо.

Отлично выступили на нем роменские дзюдоисты, воспитанники тренера Дмитрия Богуша.

Первые места заняли: Ирина Охрименко (32 кг), Анастасия Савченко (28 кг), Карина Канаковская (36 кг), Мария Васюта (52 кг), Дмитрий Кириченко (50 кг). Вторы места: Маргарита Мирошниченко (36 кг), Наталия Богуш (44 кг), Максим Савченко (38 кг). Третьи: Влада Резник (25 кг), Милена Кухарь (48 кг), Андрей Бабий (42 кг).

Отличились и сумчане: Иван Мордовец – 1 место, Дарья Сухоставец – 2 место. Тренирует спорстменов тренер Алексей Филатов.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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