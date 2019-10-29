Сумские патрульные остановили за нарушение ПДД, а обнаружили пьяную иностранку за рулем

За рулем находилась 18-летняя женщина-иностранка. Во время общения патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Гражданка сначала отрицала факт употребления алкоголя, однако пройдя освидетельствование на состояние опьянения, которое проводился с помощью алкотестера, все же призналась, что действительно выпила пиво перед тем, как села за руль. Кстати результат зафиксировал у нее - 0,28 промилле алкоголя (в полтора раза більше нормы).
Патрульные полицейские составили на нее административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 122 (нарушение пользования внешними осветительными приборами) КоАП.
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