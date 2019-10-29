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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02228

Сумчан запрошують на засідання читацького клубу

17 листопада з 11:30 відбудеться засідання літературного читацького клубу «Інсайт».

Читаємо Едгара Алана По «Вбивство на вулиці Морг». Проект є соціальним.

Метою є залучення людей різного віку та формування особистісного погляду на літературу.

Попередній запис за телефоном: (0542) 67-98-39.

Місце проведення6 Сумська міська галерея (вул. Соборна, 27).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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