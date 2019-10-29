Сумчан запрошують на засідання читацького клубу 17 листопада з 11:30 відбудеться засідання літературного читацького клубу «Інсайт».

Читаємо Едгара Алана По «Вбивство на вулиці Морг». Проект є соціальним.

Метою є залучення людей різного віку та формування особистісного погляду на літературу.

Попередній запис за телефоном: (0542) 67-98-39.

Місце проведення6 Сумська міська галерея (вул. Соборна, 27).