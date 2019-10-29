Сумчан запрошують на засідання читацького клубу

Читаємо Едгара Алана По «Вбивство на вулиці Морг». Проект є соціальним.
Метою є залучення людей різного віку та формування особистісного погляду на літературу.
Попередній запис за телефоном: (0542) 67-98-39.
Місце проведення6 Сумська міська галерея (вул. Соборна, 27).
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