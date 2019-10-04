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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4838

Сумские аграрии получают больше средней зарплаты по области

На Сумщине сельскохозяйственное производство осуществляют более тысячи аграрных предприятий.

В этой сфере работает каждый четвертый из общей численности занятого населения.

Растет среднемесячная зарплата работника отрасли. В 2018 году она составляла 7398 грн; в сентябре 2019 года  - 9902 грн, что на 12% больше средней зарплаты по области.

По итогам 9 месяцев 2019 года по объемам производства валовой продукции сельского хозяйства Сумская область заняла 11-ое место среди регионов Украины. В расчете на душу населения объем производства сельхозпродукции составил 6664 грн (в целом по Украине - 4749 грн), сообщает главное управление статистики в Сумской области.

Экономика Сельское хозяйство Средняя зарплата Статистика

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