Сумские аграрии получают больше средней зарплаты по области

В этой сфере работает каждый четвертый из общей численности занятого населения.
Растет среднемесячная зарплата работника отрасли. В 2018 году она составляла 7398 грн; в сентябре 2019 года - 9902 грн, что на 12% больше средней зарплаты по области.
По итогам 9 месяцев 2019 года по объемам производства валовой продукции сельского хозяйства Сумская область заняла 11-ое место среди регионов Украины. В расчете на душу населения объем производства сельхозпродукции составил 6664 грн (в целом по Украине - 4749 грн), сообщает главное управление статистики в Сумской области.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в сентябре...
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