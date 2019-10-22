В Сумах полиция разыскивает злоумышленника, ограбившего 90-летнюю женщину (видео) Неизвестный мужчина предложил провести старушку от магазина до лечебного учреждения. Сделав это, ограбил, отобрав серьги и деньги.

Вечером 8 ноября на линию 102 поступило сообщение об ограблении 90-летней женщины на территории Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны. Как выяснилось, 90-летняя пенсионерка из города Ромны, которая проходила лечение в госпитале, около 16 часов совершала покупки в магазине неподалеку. Здесь к ней подошел неизвестный и предложил провести старушку до лечебного учреждения. Пожилая женщина доверилась незнакомцу, а тот, поддерживая ее под руку, и неся пакет с покупками, провел бабушку в самую палату. А в ней - ограбил, завладев серьгами из медицинского золота и деньгами в сумме 100 гривен. После чего быстро покинул помещение учреждения.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» и начала розыск мужчины.

Приметы злоумышленника. На вид около 40 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, смуглый, лицо выбрито. Разговаривал на украинском языке. Был одет в синие джинсы, синюю болониевую спортивную куртку, вязаную шапку темного цвета. Через плечо нес красную спортивную сумку.

Уважаемые сумчане! Если вы узнаете гражданина на видео (сопровождает подилую женщину) и место его нахождения, или место пребывания похожей по описанию лица, просьба срочно сообщить в полицию по телефонам: 050-407-31-02, 66-72-04, 66-72- 05 или 102 – круглосуточно, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.