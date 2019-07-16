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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04205

Суд оштрафовал коррумпированного сотрудника Службы автодорог Сумской области

Заречный районный суд Сум оштрафовал начальника отдела ремонтов, эксплуатационного содержания автодорог, безопасности дорожного движения и технического контроля службы автомобильных дорог в Сумской области, который попался на взятке за размещение рекламы на билбордах.

Об этом пишет 368.media со ссылкой на приговор суда  по ч. 1 ст. 368 УК.

В июне 2017 года в Сумах сотрудник автодора получил от предпринимателя взятку в сумме 5 тыс. гривен за содействие в подписании и получении разрешительных документов. Речь шла о согласовании и актах обследования места расположения рекламы на рекламных билбордах на территории Верхрнесыроватского и Николаевского сельсоветов.

В октябре текущего года обвиняемый заключил соглашение с прокурором.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 17 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с применением властных полномочий сроком на 1 год.

Право Коррупция Служба автомобильных дорог

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