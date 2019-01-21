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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
14.11.2019 14:31628

В Сумах у бездомной собаки обнаружили бешенство

На улице Тополянская нашли труп бездомной собаки, у которой обнаружен вирус бешенства.

Как сообщили жители улицы, накануне в этом районе появилась агрессивная лиса, которая контактировала с бродячими собаками.

Горотдел здравоохранения напоминает, что надо всегда соблюдать правила обращения с животными. Ни в коем случае нельзя создавать таких провокационных ситуаций, когда животное может покусать, например, отбирать у него пищу, наступать на хвост или лапы, бить или, наоборот, брать на руки, пробовать гладить, когда ему это не нравится.

Если нападает собака, не надо паниковать, бежать, кричать, проявлять агрессию, а необходимо, если есть условия, спрятаться в любое укрытие. Надо помнить, что собаки, как правило, нападают на движущиеся предметы.

Если в населенный пункт забежал дикий зверь (лиса, волк), это свидетельствует о его неадекватном поведении, ведь обычно дикие животные избегают людей. Поэтому их надо остерегаться, а если случилось так, что зверя убили, ни в коем случае нельзя касаться трупа голыми руками. Это также касается трупа любого животного, погибшего по неизвестной причине. На месте находки необходимо выставить предупредительные знаки и сообщить о происшествии специалистов ветеринарной службы, которые выполнят все необходимые меры по ликвидации возможного источника заражения.

Для профилактики бешенства необходимо: регулярно вакцинировать домашних животных; избегать контактов с потенциально опасными животными; не касаться диких или бездомных животных.

Профилактические мероприятия от бешенства делятся на два направления: борьба с носителями возбудителя и недопущение развития заболевания у человека, которого покусало или обслюнило бешеное животное.

Бешенства можно полностью избежать, если после укуса человек получит необходимую медицинскую помощь.

В случае укуса домашним или диким животным необходимо немедленно промыть рану проточной водой с мылом. Чем больше пены и воды, тем лучше. Затем обработать место поражения антисептическим препаратом (5% раствор йода, 70% спирт), наложить чистую повязку. После этого, если данный случай произошел со взрослым, обратиться к рабиологу в травмпункт КНП «Центральная городская клиническая больница» для получения квалифицированной помощи и решения вопроса о прививках, если с ребенком - в будние дни в КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды», а в выходные дни и ночью - в КНП «Областная детская клиническая больница». Единственным специфическим средством профилактики бешенства является активная (прививки вакциной) или пассивная (введение иммуноглобулина) иммунизация, которую в каждом конкретном случае назначает врач. После вакцинации иммунитет появляется через две недели и продолжается до года. Противопоказаний к прививкам нет.

Помните: бешенство - опасное смертельное заболевание. Постоянно соблюдайте советов медицинских и ветеринарных работников о мерах по профилактике бешенства, - отмечают в отделе здравоохранения.

Общество Бездомные собаки Бешенство

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