На Сумщине умер полковник полиции Главное управление Национальной полиции в Сумской области с глубоким прискорбием извещает, что 13 ноября на 58-м году жизни скоропостижно скончался полковник полиции Графов Николай Николаевич, заместитель командира роты патрульной службы полиции особого назначения «Сумы» Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

На службу в органы внутренних дел Николай Графов пришел в 1984 году. Его служебный путь длиною в 31 год начался с должности рядового пожарной части. Затем - служба в патрульно-постовой службе тогда еще милиции, работа в оперативных подразделениях. После окончания Национальной академии внутренних дел Украины в 1999 году Николай Николаевич возглавляет Ямпольский районный отдел. Затем были назначения на должности начальника Роменского отдела, заместителя начальника УБОП ГУМВД в Сумской области.

В сентябре 2011 года полковник Графов принимает решение оставить службу в ОВД и посвятить себя семье. Однако через четыре года, когда в стране начались боевые действия, он возвращается на службу, и уже в качестве руководителя роты патрульной службы полиции особого назначения «Сумы» становится в ряды защитников независимости и суверенитета Украины.

За период службы неоднократно поощрялся ведомственными наградами МВД, более 30-ти раз - за раскрытие тяжких преступлений, Государственной наградой «За участие в АТО».

Николай Николаевич всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди товарищей как профессионал своего дела, грамотный и опытный руководитель, требовательный к себе и подчиненным. Человек порядочный и честный, отзывчивый и одновременно принципиальный, он всегда был готов прийти на помощь. Участник боевых действий на Донбассе, во время длительных командировок занимался не только своими подчиненными, но и местными жителями, кто пострадал от военных действий и нуждался в помощи. С особой любовью и заботой он относился к детям: помогал в зоне АТО многодетным и неполным семьям.

Руководство Главного управления Национальной полиции Сумской области, совет ветеранов, личный состав полиции Сумщины глубоко скорбят по поводу внезапной смерти Николая Графова и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с полковником полиции Графовым Николаем Николаевичем состоится 15 ноября, в 12:00, в городе Шостка, в церкви Святого Великомученика Георгия, расположенной по адресу: ул. Гагарина, 1А, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.