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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49166

Пять новых служебных авто получила патрульная полиция Сумщины

Пять служебных автомобилей «Skoda Rapid» передали патрульной полиции Сумской области.

Сделали это 13 ноября в Полтаве. Об этом сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, пишет UA:СУМИ.

«Они будут использоваться для патрулирования областного центра и двух автодорог национального значения, которые входят в наше подчинение: дорога Н-12 (Сумы-Полтава) и Н-07 (Сумы-Юнаковка)», - поделился Олег Сологуб.

Стоимость машины «Skoda Rapid» - 392 тыс. гривен. Об этом говорится на сайте публичных закупок «Prozorro». Нацполиция закупила их в этом году у фирмы «Еврокар».

Всего вчера для управлений и батальонов патрульной полиции из 6 областей Украины предоставили 52 патрульные машины. Больше всего получили правоохранители Харькова и Днепра - по 10 авто. Меньше всего - патрульные из Кривого Рога - две.

Право Патрульная полиция

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