В Сумах коммунальный автобус № 58А будет ехать по новому графику Коммунальный автобус № 58А «Басы-Тополянская» с 16 ноября будет курсировать по новому расписанию.

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог рассказал, что такое решение в первую очередь направлено на предоставление качественных услуг, поскольку от сумчан поступали многочисленные просьбы уделить внимание рейсам, приходящимся на час пик.

По словам начальника службы движения Елена Цыбули, ознакомиться с расписанием сумчане смогут уже в пятницу - распечатанные информеры будут размещены на остановках общественного транспорта. На интерактивной карте в режиме on-line (http://troleybus.sumy.ua/marshrutna-merezha-ta-rozklad-ruhu) измененное расписание появится через несколько дней.