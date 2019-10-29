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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11349

В Сумах коммунальный автобус № 58А будет ехать по новому графику

Коммунальный автобус № 58А «Басы-Тополянская» с 16 ноября будет курсировать по новому расписанию.

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог рассказал, что такое решение в первую очередь направлено на предоставление качественных услуг, поскольку от сумчан поступали многочисленные просьбы уделить внимание рейсам, приходящимся на час пик.
По словам начальника службы движения Елена Цыбули, ознакомиться с расписанием сумчане смогут уже в пятницу - распечатанные информеры будут размещены на остановках общественного транспорта. На интерактивной карте в режиме on-line (http://troleybus.sumy.ua/marshrutna-merezha-ta-rozklad-ruhu) измененное расписание появится через несколько дней.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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