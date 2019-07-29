В Сумах будут искать название бульвару

Об этом сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, которое является организатором обсуждения.
Предложения (замечания) могут оказывать физические и юридические лица в электронной или письменной форме.
Необходимо указать фамилию, имя, отчество и адрес лица, которое их подает или указать наименование и местонахождение юридического лица. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются.
Предоставить предложения можно на электронную почту: arh@smr.gov.ua или по почтовому адресу: ул. Воскресенская, 8А, г. Сумы, 40000.
Принимать предложения будут до 14 января 2020 года.
Получить дополнительную информацию можно в управлении архитектуры и градостроительства (ул. Воскресенская, 8А) или по телефону 700-102.
20 декабря 2019 года в 14:00 по этому же адресу состоится заседание за «круглым столом».
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