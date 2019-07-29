В Сумах будут искать название бульвару В Сумах началось общественное обсуждение присвоения названия (наименования) бульвара между улицей Харьковской, проспектом Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко, то есть так называемая Эспланада.

Об этом сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, которое является организатором обсуждения.

Предложения (замечания) могут оказывать физические и юридические лица в электронной или письменной форме.

Необходимо указать фамилию, имя, отчество и адрес лица, которое их подает или указать наименование и местонахождение юридического лица. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются.

Предоставить предложения можно на электронную почту: arh@smr.gov.ua или по почтовому адресу: ул. Воскресенская, 8А, г. Сумы, 40000.

Принимать предложения будут до 14 января 2020 года.

Получить дополнительную информацию можно в управлении архитектуры и градостроительства (ул. Воскресенская, 8А) или по телефону 700-102.

20 декабря 2019 года в 14:00 по этому же адресу состоится заседание за «круглым столом».

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