Более чем на миллион гривен убытков наохотились роменские охотники При проведении плановой проверки деятельности Роменской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области был выявлен ряд нарушений требований природоохранного законодательства.

В частности, установлено отсутствие проведения комплексных мероприятий, направленных на охрану и воспроизводство охотничьих животных, сохранение и улучшение среды их обитания, отсутствие учета добытой дичи по некоторым видам охотничьей фауны и т.п.

Более того, государственными инспекторами по охране окружающей среды Сумской области было установлено, что согласно данным в расчете пропускной способности, на охотничьих угодьях Роменской РО УООР в течение охотничьего сезона 2018-2019 лет подлежало отстрелу 810 голубей (припутней - 325 голов, горлиц - 485), 1754 утки (1041 крякв, 272 чирок-свистунок и 441 чирков-трескунков), а лысух - 771 голова. Однако, согласно данным государственной статистической отчетности 2-ТП (охота) за 2018 год, было добыто 1117 голубей, 2213 уток и 1003 лысухи.

Поэтому, Роменской РО УООР превышена норма отстрела уток на 459 особей, лысух - на 292 особи, голубей - на 307 особей. Размер взыскания за одну особь составляет 1000 грн, поэтому общая сумма ущерба, нанесенного вследствие превышения нормативов использования природных ресурсов, составила 1,058 млн гривен.

О данном факте по признакам совершения уголовного преступления Инспекция сообщила органы прокуратуры, а также предъявила претензию Роменской РО УООР по возмещению убытков в добровольном порядке, сообщает пресс-служба ведомства.