В Шостке прошла футзальная спартакиада

На паркете встретились коанды 7 вузов Сумщины, которые сыграли круговой турнир.
Золотые медали завоевали студенты Машиностроительного колледжа Сумского государственного университета. Серебряные медали – у Химико-технологического колледжа Шосткинского института Сумского государственного университета. Третье место взяли спортсмены Лебединского педагогического колледжа им. А.С. Макаренко.
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