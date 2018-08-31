В 2020 году ведущие медиагруппы Украины планируют ввести кодирование спутниковых телепрограмм Ради этого в январе 2020 года медиагруппы планируют передать права на спутниковую ретрансляцию провайдерам программной услуги ООО «Вижн ТВ» (VIASAT) и ООО «Экстра-ТВ» (XТRA TV).

Всего планируется закодировать сигнал около 20 телеканалов: Интер, Enter-фильм, Пиксель, К1, К2, Мега, НТН, Zoom (Inter Media Group), ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ (StarLightMedia), Украина, НЛО, Индиго, Донбасс (Медиагруппа Украина), 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бигуди, УНИАН ТВ (1+1 Media).

По словам представителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Ларисы Якубенко, если телезритель использует эфирный цифровой прием (DVB-T2) или просматривает телевизионные программы с помощью провайдеров программной услуги, которые предоставляют услуги кабельного (аналогового и цифрового) телевидения, в том числе IPTV - вышеприведенные изменения его не будут касаться.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отмечает, что несмотря на его предостережения относительно вероятности ослабления уровня информационной безопасности Украины, украинские медиагруппы все же совместно решили вводить европейскую практику кодирования спутникового сигнала и таким образом усилить защиту своих авторских прав на телевизионный продукт. Это, по их мнению, будет способствовать борьбе с пиратством, а также развития рынка платного телевидения.

Для этого в января 2020 года медиагруппы планируют передать права на спутниковую ретрансляцию провайдерам программной услуги ООО «Вижн ТВ» (VIASAT) и ООО «Экстра-ТВ» (XТRA TV). Соответственно, для просмотра спутниковых программ четырех ведущих медиагрупп Украины необходимо будет вносить абонентскую плату указанным выше провайдерам программной услуги.

Национальный совет рекомендует зрителям программ спутникового вещания заранее учесть указанные обстоятельства и обращаться за дополнительной информацией непосредственно к провайдерам программной услуги ООО «Вижн ТВ» (VIASAT), ООО «Экстра-ТВ» (XТRA TV).

Представителем Нацсовета предоставлены методические рекомендации специалистам Сумского областного контактного центра для проведения разъяснительной работы по этому поводу в случае обращения жителей области: (0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей г. Сумы и Сумского района), 0-800-301 -501 (бесплатно для жителей Сумской области). Также можно обратиться по электронному адресу: kol_centr@sm.gov.ua.