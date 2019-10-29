В Конотопе под колеса авто попала женщина Утром 13 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Конотопе 37-летний за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате наезда 41-летняя жительница райцентра получила травму и была госпитализирована в Конотопскую центральную районную больницу. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.