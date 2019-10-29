В Конотопе под колеса авто попала женщина

В результате наезда 41-летняя жительница райцентра получила травму и была госпитализирована в Конотопскую центральную районную больницу.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
13 ноября в вечернее время в селе Нижняя Сыворотка Сумского района 22-летний водитель мотоцикла «Спарк» совершил наезд на 37-летнего жителя...
13 ноября, около 19.00, инспекторы патрульной полиции получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ивана Сирко - Интернационалистов....
На перекрестке ул. Ивана Сирко и пр. Лушпы произошло ДТП....
Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего конотопчанина, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетнего....
Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 25-летнему сумчанину, под колесами автомобиля которого погиб пешеход, сообщает пресс-служба прокуратуры области....