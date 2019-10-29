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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48223

Под Сумами мотоциклист наехал на пешехода: пострадали оба

13 ноября в вечернее время в селе Нижняя Сыворотка Сумского района 22-летний водитель мотоцикла «Спарк» совершил наезд на 37-летнего жителя села.

От столкновения с пешеходом и падения пострадал сам мотоциклист. Он с травмами доставлен в Сумскую областную клиническую больницу. Пешеход, попавший под колеса мотоцикла, получил ушибы. Медики оказали помощь ему на месте ДТП.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, находясь на дороге. Водители, помните, что от вас часто зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других лиц. Поэтому управляя транспортными средствами, соблюдайте правила дорожного движения и никогда не превышайте разрешенную на дороге скорость, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Нижняя Сыроватка Сумской район

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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