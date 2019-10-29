Под Сумами мотоциклист наехал на пешехода: пострадали оба

От столкновения с пешеходом и падения пострадал сам мотоциклист. Он с травмами доставлен в Сумскую областную клиническую больницу. Пешеход, попавший под колеса мотоцикла, получил ушибы. Медики оказали помощь ему на месте ДТП.
Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, находясь на дороге. Водители, помните, что от вас часто зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других лиц. Поэтому управляя транспортными средствами, соблюдайте правила дорожного движения и никогда не превышайте разрешенную на дороге скорость, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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