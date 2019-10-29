Апелляционный суд отказал в изменении подсудности дела сумского прокурора В Сумской апелляционный суд поступило ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины о направлении на рассмотрение в другой суд уголовного производства в отношении прокурора Сумской местной прокуратуры, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Свое ходатайство сторона обвинения обосновывала тем, что лицо, выполняя свои должностные обязанности, неоднократно принимало участие в судебных заседаниях в Заречном районном суде г. Сумы, который в соответствии с территориальной подсудностью должен рассматривать дело. А потому, по мнению прокурора, имея личные знакомства с судьями, обвиняемый может использовать имеющиеся связи для влияния на объективность рассмотрения уголовного производства.

Рассмотрев ходатайство прокурора, коллегия судей Сумского апелляционного суда отказала в его удовлетворении, поскольку, по мнению коллегии на данный момент отсутствуют предусмотренные УПК основания для направления уголовного судопроизводства на рассмотрение в другой суд. В частности, прокурор не предоставил суду фактов, свидетельствующих о невозможности осуществления Заречным районным судом г. Сумы правосудия в данном уголовном производстве, и не обосновал, почему направление уголовного судопроизводства на рассмотрение в другой суд сможет обеспечить оперативность и эффективность уголовного производства.

Вместе с тем, коллегия судей апелляционного суда отметила, что в Заречном районном суде г. Сумы есть достаточное количество судей для формирования состава суда, а при наличии обстоятельств, вызывающих сомнения в их беспристрастности, данный вопрос может быть решен в порядке заявления им отводов, что предусмотрено положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает пресс-служба суда.