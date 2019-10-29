Рятувальники побували у сумській «швидкій» 15 листопада працівниками Сумського міського відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій поспілкувались з трудовим колективом КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Фахівці нагадали основні правила пожежної безпеки на робочому місці та розповіли, як треба користуватися первинними засобами пожежегасіння.

Аби люди пам’ятали та дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, рятувальники вручили пам’ятки з основними правилами пожежної безпеки та алгоритм дій в екстрених ситуаціях, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.