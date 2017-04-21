Сумська ОДА починає громадське обговорення

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Сумська обласна державна адміністрація повідомляє про початок громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року (далі – проєкт Стратегії) та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року (далі – План реалізації).
Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії та Плану реалізації розміщено на офіційному сайті Сумської обласної державної адміністрації (рубрика «Консультування та взаємодія з громадськістю», підрубрики«Консультування з громадськістю» та «Електронні консультації з громадськістю»: http://bit.ly/33QpbL2.
Строк громадського обговорення заяви та надання зауважень і пропозицій до неї – 15 (п’ятнадцять) днів з дати оприлюднення даної публікації.
Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії та Плану заходів направляти Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації на адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000, або в електронному вигляді на електронну адресу: gue-rer@sm.gov.ua.
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