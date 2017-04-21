Сумська ОДА починає громадське обговорення Сумська обласна державна адміністрація повідомляє про початок громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року.

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Сумська обласна державна адміністрація повідомляє про початок громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року (далі – проєкт Стратегії) та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року (далі – План реалізації).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії та Плану реалізації розміщено на офіційному сайті Сумської обласної державної адміністрації (рубрика «Консультування та взаємодія з громадськістю», підрубрики«Консультування з громадськістю» та «Електронні консультації з громадськістю»: http://bit.ly/33QpbL2.

Строк громадського обговорення заяви та надання зауважень і пропозицій до неї – 15 (п’ятнадцять) днів з дати оприлюднення даної публікації.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії та Плану заходів направляти Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації на адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000, або в електронному вигляді на електронну адресу: gue-rer@sm.gov.ua.