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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14458

В Сумах снова припугнули перевозчиков

Представители городской власти, патрульной полиции, управления Укртрансбезпеки в Сумской области, перевозчики обсудили ключевые вопросы безопасности и качества пассажирских перевозок в городе.

Старший инспектор по особым поручениям отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области Игорь Биловол сообщил, что в рамках мероприятий «Безопасность дорожного движения - это жизнь» в городе проходят проверки безопасности перевозок городским пассажирским транспортом. Среди основных причин аварий, которые произошли в последние 10 месяцев, он назвал несоблюдение водителями скоростного режима, безопасного расстояния между транспортными средствами. Также отметил, что в течение текущего месяца будет проведены повторные проверки автотранспорта при выпуске на линию.

Начальник отдела предоставления административных услуг управления Укртрансбезпеки в Сумской области Вячеслав Гетун напомнил, что 11 ноября стартовал месячник профилактических мероприятий на автомобильном транспорте «Перевозчик - зима 2019». Чиновник напомнил перевозчикам о соблюдении лицензионных условий в полном объеме, замене летней резины на зимнюю, проведении внеплановых инструктажей с водителями о недопустимости осуществления во время движения транспортного средства продажи билетов, ведения телефонных разговоров.

Также во время совещания начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко и Игорь Биловол довели до сведения присутствующих результаты проведенных проверок. Заместитель городского головы Александр Журба заметил, что выявленные недостатки необходимо срочно устранить. Перевозчикам дали неделю, чтобы они установили / отремонтировали обогреватели салонов, проверили и отремонтировали крепления сидений, заменили поврежденные уплотнители дверей и т.п.

Общество Перевозчики

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