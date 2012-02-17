В Сумах хотят ввести автоматизированный учет оплаты проезда

Начальник транспортного отдела Сергей Яковенко довел до сведения присутствующих подготовленный отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг проект решения исполнительного комитета «О внесении на рассмотрение Сумского городского совета вопроса «О городской целевой программе автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте на территории Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020-2022 годы». Также сообщил, что по инициативе городского головы будет рассмотрен опыт европейских стран относительно системы оплаты транспортной работы. Сначала автоматизированную систему учета оплаты проезда планируют ввести для КП «Электроавтотранс», а затем для частных перевозчиков.
Напомним: три года назад внедрение такой системы только в коммунальном транспорте оценивали в 20 млн грн. Тогда не хватало денег. Теперь, вероятно, хватает…
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