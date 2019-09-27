На Сумщине проверили дороги: патрульные нашли 78 недостатков

В обследовании участвовали также представители служб автомобильных дорог, областных государственных администраций, Укрзализниці, коммунальных организаций.
При осмотре патрульные фиксировали состояние покрытия проезжей части (выбоины, деформации, колейность, просадки), обочин, тротуаров, обеспечения видимости, технических средств организации движения, систем водоотведения.
Особое внимание уделяли аварийно-опасным участкам дорог, места концентрации ДТП, функционированию линий наружного освещения.
По результатам осмотра патрульные выдали 73 предписания (требования) на устранение выявленных недостатков и направили 26 информаций городским головам, дорожным, коммунальным организациям и областной государственной администрации. Также составили 48 админматериалов за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения. Работа по выявлению недостатков улично-дорожной сети продолжается.
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