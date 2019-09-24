В Сумах меняют фонари на Покровской площади Работники КП «Горсвет» проводят работы по замене уличных светильников на Покровской площади.

Также горсветовцы устанавливают LED-светильники по ул. Луговой, а также продолжается монтаж праздничной иллюминации в сквере Покровский, сообщили на предприятии.