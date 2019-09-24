В Сумах меняют фонари на Покровской площади

Также горсветовцы устанавливают LED-светильники по ул. Луговой, а также продолжается монтаж праздничной иллюминации в сквере Покровский, сообщили на предприятии.
КП «Горсвет» производит монтаж стоек для уличного освещения на мсоту с ул. Луговая на ул. Нижнехолодногорская....
Капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения по улице Тополянская, Мусоргского, Яровая в городе Сумы провели за 1,2 млн гривен....
10 июня департамент инфраструктуры Сумского горсовета заключил прямой договор с ФЛП Бицак Владимиром Юрьевичем на капитальный ремонт электрических сетей уличного...
Департамент инфраструктуры города заключил договор на капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения на территории городского пляжа в парке И. Н....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба»....