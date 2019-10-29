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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54175

На выходных в Сумах стартуют сразу два чемпионата города по футзалу

16-17 ноября пройдут игры 1-го тура двух чемпионатов Сум по футзалу.

Первыми на старт выйдут команды, играющие в Ассоциации футзала Сумщины. Там на первом команды разделены на два дивизиона Gold Division и Silver Division. После первого этапа будут сформированы 4 лиги: Суперлига, Высшая, Первая и Вторая лиги, в которых команды определять победителей. победитель Суперлиги будет иметь право представлять Сумщину на всеукраинском финале АФЛУ, а призеры на Кубке Регионов АФЛУ. Помимо чемпионата Сум, запланированы проведения Кубка города, отборочного этапа чемпионата области, чемпионат среди предприятий, а также Лига Чемпионов области с участием сильнейших команд региона, включая роменский «Рятувальник» и «Food Centre-СумДУ».

Расписание первого тура:

Gold Division (играет в манеже СумГУ)

16 ноября

11.30 Динамо — International

9.30 LEX VSK — Сумбуд — Сумыобленерго

10.30 КомпСервис — Сумыхимпром-СДПУ

17 ноября

14.00 Спартак — Агросвит-Food Centre-СумДУ-2

Фемида-Гранум — Технология пройдет позже

Peppers — выходной

Silver Division (спорткомплекс СумГПУ)

16 ноября

12.00 Орион — Триумф-Сигма

10.00 Краснополье — Лидер

13.00 МедИнс — Сервис Люкс

11.00 Автомобилист — Ярославна

14.00 Forza — Олимпик

15.00 Современник-Либра — Арсенал

Чемпионат от Федерации футзала Сум начнется 17 ноября. В нем команды разбиты на две лиги - Высшую, в которой будут соревноваться 8 команд, и Первую лигу, которая будет разделена на группы «А» и «Б» по 7 команд. Формат соревнований в два круга. В Первой лиге по завершению второго круга четыре первые команды каждой группы попадают в плей-офф.

В весеннем Кубке города примут участие 16 команд (8 из Высшей лиги и по 4 лучших из каждой группы Первой лиги).

Игры пройдут 17 ноября в спорткомплексе СумГПУ.

Первая лига гр. «А»

9:00 «Ураган» - «Валедианс-Peroff»

10:00 «Сумыхимпром» - «СФ ХНУВД»

11:00 «Виктория» (В. Бобрик) - «Локомотив» (Ворожба)

Высшая лига

12:00 «Спартак» (Валиевка) - «Легион» (Кровное)

13:00 «Степановка» - «Слобожанщина Агро»

14:00 «Колос» (Севериновка) - «Форест»

15:00 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Машметалл»

Первая лига гр. «Б»

16:00 «Sumy Psel» - «Likarske Juniors»

17:00 «Forza» - «Звезда»

18:00 «Ника» - «Феникс»

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