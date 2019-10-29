На выходных в Сумах стартуют сразу два чемпионата города по футзалу

Первыми на старт выйдут команды, играющие в Ассоциации футзала Сумщины. Там на первом команды разделены на два дивизиона Gold Division и Silver Division. После первого этапа будут сформированы 4 лиги: Суперлига, Высшая, Первая и Вторая лиги, в которых команды определять победителей. победитель Суперлиги будет иметь право представлять Сумщину на всеукраинском финале АФЛУ, а призеры на Кубке Регионов АФЛУ. Помимо чемпионата Сум, запланированы проведения Кубка города, отборочного этапа чемпионата области, чемпионат среди предприятий, а также Лига Чемпионов области с участием сильнейших команд региона, включая роменский «Рятувальник» и «Food Centre-СумДУ».
Расписание первого тура:
Gold Division (играет в манеже СумГУ)
16 ноября
11.30 Динамо — International
9.30 LEX VSK — Сумбуд — Сумыобленерго
10.30 КомпСервис — Сумыхимпром-СДПУ
17 ноября
14.00 Спартак — Агросвит-Food Centre-СумДУ-2
Фемида-Гранум — Технология пройдет позже
Peppers — выходной
Silver Division (спорткомплекс СумГПУ)
16 ноября
12.00 Орион — Триумф-Сигма
10.00 Краснополье — Лидер
13.00 МедИнс — Сервис Люкс
11.00 Автомобилист — Ярославна
14.00 Forza — Олимпик
15.00 Современник-Либра — Арсенал
Чемпионат от Федерации футзала Сум начнется 17 ноября. В нем команды разбиты на две лиги - Высшую, в которой будут соревноваться 8 команд, и Первую лигу, которая будет разделена на группы «А» и «Б» по 7 команд. Формат соревнований в два круга. В Первой лиге по завершению второго круга четыре первые команды каждой группы попадают в плей-офф.
В весеннем Кубке города примут участие 16 команд (8 из Высшей лиги и по 4 лучших из каждой группы Первой лиги).
Игры пройдут 17 ноября в спорткомплексе СумГПУ.
Первая лига гр. «А»
9:00 «Ураган» - «Валедианс-Peroff»
10:00 «Сумыхимпром» - «СФ ХНУВД»
11:00 «Виктория» (В. Бобрик) - «Локомотив» (Ворожба)
Высшая лига
12:00 «Спартак» (Валиевка) - «Легион» (Кровное)
13:00 «Степановка» - «Слобожанщина Агро»
14:00 «Колос» (Севериновка) - «Форест»
15:00 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Машметалл»
Первая лига гр. «Б»
16:00 «Sumy Psel» - «Likarske Juniors»
17:00 «Forza» - «Звезда»
18:00 «Ника» - «Феникс»
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