В Сумах провели «Ярмарку профессий» для старшеклассников Городской центр занятости и учреждения высшего профессионально-технического образования города устроили в четверг, 14 ноября, «Ярмарку профессий».

Преподаватели и студенты вузов представили почти 30 актуальных на рынке труда профессий в формате живого общения.

Старшеклассники сумских школ имели возможность получить консультации от профессионалов и детально ознакомиться с особенностями каждой профессии. В частности, гости ярмарки узнали секреты мастерства по созданию авторских десертов, дизайнерской одежды, креативного визажа и парикмахерского искусства, убедились в престижности работы строителя, химика-технолога и работника автотранспортной сферы.