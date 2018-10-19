В Сумах провели «Ярмарку профессий» для старшеклассников

Преподаватели и студенты вузов представили почти 30 актуальных на рынке труда профессий в формате живого общения.
Старшеклассники сумских школ имели возможность получить консультации от профессионалов и детально ознакомиться с особенностями каждой профессии. В частности, гости ярмарки узнали секреты мастерства по созданию авторских десертов, дизайнерской одежды, креативного визажа и парикмахерского искусства, убедились в престижности работы строителя, химика-технолога и работника автотранспортной сферы.
У четвер, 14 листопада, у Сумах відбудеться традиційний профінформаційний захід для школярів старших класів «Ярмарок професій»....
Центр занятости организовал для старшеклассников города и области «Ярмарку профессий»....
В Сумах школьную молодежь приглашают на «Ярмарку профессий»....
В Сумах школьную молодежь приглашают на «Ярмарку профессий»...