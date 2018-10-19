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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02214

В Сумах провели «Ярмарку профессий» для старшеклассников

Городской центр занятости и учреждения высшего профессионально-технического образования города устроили в четверг, 14 ноября, «Ярмарку профессий».

Преподаватели и студенты вузов представили почти 30 актуальных на рынке труда профессий в формате живого общения.

Старшеклассники сумских школ имели возможность получить консультации от профессионалов и детально ознакомиться с особенностями каждой профессии. В частности, гости ярмарки узнали секреты мастерства по созданию авторских десертов, дизайнерской одежды, креативного визажа и парикмахерского искусства, убедились в престижности работы строителя, химика-технолога и работника автотранспортной сферы.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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