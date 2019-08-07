В Сумах меняют насосы на артезианских скважинах

В рамках выполнения инвестиционной программы 2019 года осуществляется замена глубинных насосных агрегатов на Лепеховском, Ново-Оболонском, Лучанском, Пришибском, Тополянском водозаборах города, сообщили на предприятии.
КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение....
Впервые в рамках пятого экологического форума «LEF» Ассоциация «Укрводоканалэкология» организовала Всеукраинскую премию «Эко Триумф 2019»....
Сумчан просят вовремя платить за услуги, предоставленные КП «Горводоканал»....
Собираются отключать водонапорные станции КП «Горводоканал» за неуплату использованного электроэнергии.... 1
Из-за недостатка средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем....