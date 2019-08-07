Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08360

В Сумах меняют насосы на артезианских скважинах

КП «Горводоканал» меняет насосы на артезианских скважинах

В рамках выполнения инвестиционной программы 2019 года осуществляется замена глубинных насосных агрегатов на Лепеховском, Ново-Оболонском, Лучанском, Пришибском, Тополянском водозаборах города, сообщили на предприятии.

Общество КП «Горводоканал» Скважины

По тематике

В Сумах подорожала вода. Не для всех
24.09.2019 07:16

В Сумах подорожала вода. Не для всех

КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение....

Сумской водоканал победил в конкурсе «Эко Триумф 2019»
16.09.2019 13:34

Сумской водоканал победил в конкурсе «Эко Триумф 2019»

Впервые в рамках пятого экологического форума «LEF» Ассоциация «Укрводоканалэкология» организовала Всеукраинскую премию «Эко Триумф 2019»....

04.09.2019 11:31

Сумчане задолжали водоканалу 34 миллиона

Сумчан просят вовремя платить за услуги, предоставленные КП «Горводоканал»....

Водонапорные станции сумского водоканала могут отключить (видео)
14.08.2019 11:26

Водонапорные станции сумского водоканала могут отключить (видео)

Собираются отключать водонапорные станции КП «Горводоканал» за неуплату использованного электроэнергии.... 1

07.08.2019 21:21

Сумской водоканал может прекратить работу (видео)

Из-за недостатка средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем....

Новости

Цена на газ для сумчан повысилась на 15%
13.11.2019 12:30
В Сумах предлагают запретить кормить «крылатых крыс» в центре города
Сегодня 13:18
В Сумах на Ковпака очередное ДТП
Сегодня 13:05
Экс-замгубернатора Сумщины вернулся в кресло главы райсовета
Сегодня 12:46
На Сумщине пьяный водитель сбил шлагбаум на железнодорожном переезде
Сегодня 12:31
У сумских налоговиков новое руководство
Сегодня 12:07
На Харьковской в Сумах произошла авария (обновлено)
Сегодня 12:01
На выходных в Сумах стартуют сразу два чемпионата города по футзалу
Сегодня 11:54
Сразу два бегуна с Сумщины участвуют в ультрамарафоне через Оманскую пустыню
Сегодня 11:43
В Сумах хотят ввести автоматизированный учет оплаты проезда
Сегодня 11:18
В Сумах меняют насосы на артезианских скважинах
Сегодня 11:08
В Сумах провели «Ярмарку профессий» для старшеклассников
Сегодня 11:02
view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
13.11.2019 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.