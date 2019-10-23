Сразу два бегуна с Сумщины участвуют в ультрамарафоне через Оманскую пустыню 16 ноября стартует очередной 165-километровый ультрамарфон через пески Оманской пустыни.

Участником ждет 6-дневный трейл на 165 км (20+25+27+28+42+23 км) под палящим солнцем пустыни.

В этом году тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва уже седьмой раз будет принимать участие в этом ультрамарафоне. До этого он четырежды поднимался на пьедестал почета, занимая второе и третье места. В прошлом году был пятым.

В Фейсбуке он выложил свое снаряжение, которое придется нести на себе. Организаторы предоставляют только палатку и воду на стоянке.

В этом году в пустыню собрался еще и младший брат Евгения – Иван.