Сразу два бегуна с Сумщины участвуют в ультрамарафоне через Оманскую пустыню

Участником ждет 6-дневный трейл на 165 км (20+25+27+28+42+23 км) под палящим солнцем пустыни.
В этом году тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва уже седьмой раз будет принимать участие в этом ультрамарафоне. До этого он четырежды поднимался на пьедестал почета, занимая второе и третье места. В прошлом году был пятым.
В Фейсбуке он выложил свое снаряжение, которое придется нести на себе. Организаторы предоставляют только палатку и воду на стоянке.
В этом году в пустыню собрался еще и младший брат Евгения – Иван.
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