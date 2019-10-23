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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43247

Сразу два бегуна с Сумщины участвуют в ультрамарафоне через Оманскую пустыню

16 ноября стартует очередной 165-километровый ультрамарфон через пески Оманской пустыни.

Участником ждет 6-дневный трейл на 165 км (20+25+27+28+42+23 км) под палящим солнцем пустыни.

В этом году тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва уже седьмой раз будет принимать участие в этом ультрамарафоне. До этого он четырежды поднимался на пьедестал почета, занимая второе и третье места. В прошлом году был пятым.

В Фейсбуке он выложил свое снаряжение, которое придется нести на себе. Организаторы предоставляют только палатку и воду на стоянке.

В этом году в пустыню собрался еще и младший брат Евгения – Иван.

Спорт Евгений Глыва Легкая атлетика Ультрамарафон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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