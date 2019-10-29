На Харьковской в Сумах произошла авария (обновлено)

В связи с оформлением ДТП, произошедшего на ул. Харьковская (перед поворотом на Басы столкнулись две легковые машины), движение троллейбусов осложнено (возможно будет наблюдаться следования транспорта с незначительным отклонением от расписания), сообщили в КП «Электроавтотранс».
Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, водитель автомобиля «ДЭУ Ланос» не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с впереди ехавшим «Рено». В результате произошло столкновение, автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.
На водителя «Ланоса» патрульные составляют протокол по ч. 124 КУоАП (совершение ДТП).
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