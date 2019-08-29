У сумских налоговиков новое руководство

Им стал Юрий Мельник, 3.04.1974 года рождения.
Ранее занимал руководящие должности в Конотопе и Сумах, в последнее время был заместителем ГУ ГФС в Сумской области, пишет СТС.
Его декларация за прошлый год тут.
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