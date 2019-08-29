У сумских налоговиков новое руководство 15 ноября назначили и.о. главы главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Им стал Юрий Мельник, 3.04.1974 года рождения.

Ранее занимал руководящие должности в Конотопе и Сумах, в последнее время был заместителем ГУ ГФС в Сумской области, пишет СТС.

Его декларация за прошлый год тут.