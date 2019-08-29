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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07363

У сумских налоговиков новое руководство

15 ноября назначили и.о. главы главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Им стал Юрий Мельник, 3.04.1974 года рождения.

Ранее занимал руководящие должности в Конотопе и Сумах, в последнее время был заместителем ГУ ГФС в Сумской области, пишет СТС.

Его декларация за прошлый год тут.

Общество ГНС Назначение Юрий Мельник

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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