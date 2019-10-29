Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30195

Завтра в Сумах разыграют финал кубка области по футзалу

В субботу, 16 ноября, будет сыгран финал Кубка Сумской области по футзалу.

По завершению матча Экстра-лиги между «FoodCentre - СумДУ» и «Соколом» из Хмельницкого, состоится финальный матч за Кубок Сумской области по футзалу. На паркете легкоатлетического манежа СумГУ сойдутся «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» и «Технология». Начало запланировано на 15:30.

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На выходных в Сумах стартуют сразу два чемпионата города по футзалу
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Сумские футзалисты примут хмельницких
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В Сумах разыграли первый трофей футзального сезона
11.11.2019 12:11

В Сумах разыграли первый трофей футзального сезона

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Сумские футзалисты проиграли чемпиону
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Сумские футзалисты проиграли чемпиону

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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