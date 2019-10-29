Завтра в Сумах разыграют финал кубка области по футзалу В субботу, 16 ноября, будет сыгран финал Кубка Сумской области по футзалу.

По завершению матча Экстра-лиги между «FoodCentre - СумДУ» и «Соколом» из Хмельницкого, состоится финальный матч за Кубок Сумской области по футзалу. На паркете легкоатлетического манежа СумГУ сойдутся «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» и «Технология». Начало запланировано на 15:30.