На Сумщине пьяный водитель сбил шлагбаум на железнодорожном переезде ДТП произошло 14 ноября, около 15.00, в Кролевце.

По информации Кролевецкого отделения полиции, 24-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2105 совершил наезд на опущенный шлагбаум на железнодорожном переезде по ул. Ивана Франко и скрылся с места происшествия.

По результатам предварительной проверки, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило незначительные механические повреждения. В настоящее время на водителя составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП Украины. Проводится проверка, пишет Сайт Кролевца.