На Сумщине пьяный водитель сбил шлагбаум на железнодорожном переезде

По информации Кролевецкого отделения полиции, 24-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2105 совершил наезд на опущенный шлагбаум на железнодорожном переезде по ул. Ивана Франко и скрылся с места происшествия.
По результатам предварительной проверки, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило незначительные механические повреждения. В настоящее время на водителя составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП Украины. Проводится проверка, пишет Сайт Кролевца.
Сегодня, 15 ноября, около 12.30 произошло ДТП на ул. Ковпака....
Сегодня, 15 ноября, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....
13 ноября в вечернее время в селе Нижняя Сыворотка Сумского района 22-летний водитель мотоцикла «Спарк» совершил наезд на 37-летнего жителя...
Утром 13 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Конотопе 37-летний за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на женщину-пешехода....
Патрулируя проспект Михаила Лушпы, экипаж патрульных остановил автомобиль Peugeot, который двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток....