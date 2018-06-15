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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Экс-замгубернатора Сумщины вернулся в кресло главы райсовета

Главой Сумского районного совета во второй раз назначен Вадим Акперов.

Такое решение депутаты приняли сегодня, 15 ноября, во время заседания Сумского районного совета.

Родился Вадим Акперов в Донецкой области. С 2010 по 2015 год работал менеджером и коммерческим директором в ООО «Эко-Центр», которое занимается выращиванием перепелов, заместителем директора которого является мать Акперова Валентина, а соучредителем - отец.

В 2015-2017 годах Вадим Акперов был главой Сумского райсовета. Позже перешел на должность заместителя главі Сумской ОГА.

Напомним: во время парламентских выборов 21 июля Вадим Акперов баллотировался в нардепы по 158-му округу (часть Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы), но запнял на окгуре только четвертое место – 8,57%.

Политика Вадим Акперов Сумской райсовет

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