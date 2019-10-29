В Сумах на Ковпака очередное ДТП

Как сообщают очевидцы в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», столкнулись «БМВ» и «ДЕУ Матиз». Есть пострадавший. Подробности позже…
ДТП произошло 14 ноября, около 15.00, в Кролевце....
Сегодня, 15 ноября, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....
13 ноября в вечернее время в селе Нижняя Сыворотка Сумского района 22-летний водитель мотоцикла «Спарк» совершил наезд на 37-летнего жителя...
Утром 13 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Конотопе 37-летний за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на женщину-пешехода....
13 ноября, около 19.00, инспекторы патрульной полиции получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ивана Сирко - Интернационалистов....