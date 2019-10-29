Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05189

В Сумах на Ковпака очередное ДТП

Сегодня, 15 ноября, около 12.30 произошло ДТП на ул. Ковпака.

Как сообщают очевидцы в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», столкнулись «БМВ» и «ДЕУ Матиз». Есть пострадавший. Подробности позже…

Право Дтп

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На Сумщине пьяный водитель сбил шлагбаум на железнодорожном переезде
Сегодня 12:31

На Сумщине пьяный водитель сбил шлагбаум на железнодорожном переезде

ДТП произошло 14 ноября, около 15.00, в Кролевце....

Сегодня 12:01

На Харьковской в Сумах произошла авария (обновлено)

Сегодня, 15 ноября, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....

Вчера 17:48

Под Сумами мотоциклист наехал на пешехода: пострадали оба

13 ноября в вечернее время в селе Нижняя Сыворотка Сумского района 22-летний водитель мотоцикла «Спарк» совершил наезд на 37-летнего жителя...

Вчера 17:46

В Конотопе под колеса авто попала женщина

Утром 13 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Конотопе 37-летний за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на женщину-пешехода....

В Сумах очередное ДТП на перекрестке
Вчера 09:30

В Сумах очередное ДТП на перекрестке

13 ноября, около 19.00, инспекторы патрульной полиции получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ивана Сирко - Интернационалистов....

Новости

Цена на газ для сумчан повысилась на 15%
13.11.2019 12:30
В Сумах предлагают запретить кормить «крылатых крыс» в центре города
Сегодня 13:18
В Сумах на Ковпака очередное ДТП
Сегодня 13:05
Экс-замгубернатора Сумщины вернулся в кресло главы райсовета
Сегодня 12:46
На Сумщине пьяный водитель сбил шлагбаум на железнодорожном переезде
Сегодня 12:31
У сумских налоговиков новое руководство
Сегодня 12:07
На Харьковской в Сумах произошла авария (обновлено)
Сегодня 12:01
На выходных в Сумах стартуют сразу два чемпионата города по футзалу
Сегодня 11:54
Сразу два бегуна с Сумщины участвуют в ультрамарафоне через Оманскую пустыню
Сегодня 11:43
В Сумах хотят ввести автоматизированный учет оплаты проезда
Сегодня 11:18
В Сумах меняют насосы на артезианских скважинах
Сегодня 11:08
В Сумах провели «Ярмарку профессий» для старшеклассников
Сегодня 11:02
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07.11.2019 15:57
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05.11.2019 19:47
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Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
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Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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