В Сумах на Ковпака очередное ДТП Сегодня, 15 ноября, около 12.30 произошло ДТП на ул. Ковпака.

Как сообщают очевидцы в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», столкнулись «БМВ» и «ДЕУ Матиз». Есть пострадавший. Подробности позже…