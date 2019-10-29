В Сумах предлагают запретить кормить «крылатых крыс» в центре города На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить кормить птиц в центре города».

«Предлагаю запретить кормление голубей, в первую очередь, на улице Соборной, возле сквера Шевченко, а также - в других общественных местах, вблизи жилых домов, памятников, исторических зданий, автостоянок и т.д., установить запрещающие таблички и ввести штрафы за кормление птиц.

Кормление голубей приносит вред городу, людям и самим птицам.

Голуби являются разносчиками инфекций и болезней, опасных для других птиц, животных и людей (особенно подвержены риску люди, которые кормят с рук, так как контактируют с птицами). Массовые скопления голубей, которые появляются в местах, где люди их кормят, оставляют много помета на земле, асфальте, клумбах, скамейках, столбах, памятниках, машинах, домах, что является нарушением благоустройства города. Это приносит массу хлопот коммунальным службам города, необходимо выделять дополнительные средства на уборку.

Яркий пример - улица Соборная в самом центре города, где каждый день неравнодушные горожане, кормят голубей. И как результат - вся Сотня в птичьем помете, рядом в сквере Шевченко - еще больше помета, и сам памятник Шевченко загажен. Приходится идти по сантиметровому слою помета и задерживать дыхание, чтобы не чувствовать запаха. А вредные вещества и патогенные организмы, содержащиеся в птичьих фекалиях, могут испаряться и заражать человека воздушно-капельным путем.

Также замечал, что часто люди покупают хлеб в ближайшем магазине и с радостным лицом идут на Сотню делать добрые дела - кормить несчастных и голодных птиц. Вот только хлеб для пищеварения голубей очень опасен и может привести к смерти. Разве это не жестокое обращение с животными?

Не имеет смысла дополнительно подкармливать голубей, они и сами способны найти себе пищу без помощи человека. А если их подкармливать, то эти летающие крысы начинают чрезмерно размножаться и доминировать.

Если люди хотят сделать доброе дело и научить своих детей сочувствию, то пусть лучше кормят бездомных и нищих, которые действительно нуждаются в пище, а не - крылатых крыс, которые оставляют после себя кучу фекалий в центре города», - пишет автор петиции Быков Иван Андреевич.

Дата начала сбора подписей: 14 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. Состоянию на 15 ноября петицию подписали 18 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Наличием голубей в центре города, кстати, был недоволен и мэр Сум Александр Лысенко, но, что с ними делать так и не придумал. А вот секретарь Сумского горсовета из предшественников Алексей Мовчан предлагал кормить голубей хлебом с вином ,а затем вывозить. Этим он прославился на всю Украину.