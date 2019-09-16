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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39445

В Сумах полиция задержала вора-рекордсмена (видео)

Злоумышленник «специализировался» на кражах люков.

Ночью внимание сотрудников Управления патрульной полиции привлек автомобиль «Ланос». Его остановили для проверки и не ошиблись. В багажнике автомобиля нашли металлическую крышку канализационного люка. Водитель - 28-летний житель Сум признался: крышку снял недалеко от многоэтажного дома на проспекте Лушпы.

Для дачи объяснений его доставили в Сумской отдел полиции. Там же по факту кражи открыли и уголовное производство. Во время проведения следственных действий полицейские доказали причастность злоумышленника к кражам более сорока крышек люков на улицах Горького, Рабочей, Даниила Галицкого, Набережной р. Стрелки, проспекте Лушпы и т.д. Часть похищенного полиция обнаружила и изъяла на пункте приема металлолома. Изъяли правоохранители у злоумышленника и автомобиль.

Мужчина, катаясь на своей машине по городу днем или ночью, присматривался, где находятся люки, вычислял, как с них незаметно можно снять крышки. За один такой «выезд» в багажнике его машины оказывались одна - две, а иногда и три - четыре крышки. Чугунные он бил на куски, а железные сдавал целыми на пункты приема металлолома. За каждый сданный люк злоумышленник получал в от 100 до 150 гривен.

В погоне за деньгами, он даже не задумывался, что своими действиями подвергал опасности людей, которые, упав в открытый проем канализационного колодца, могли серьезно травмироваться, и даже погибнуть.

В рамках открытого уголовного производства ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины полиция проверяет задержанного на совершение аналогичных преступлений на территории области. За содеянное ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража люков

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